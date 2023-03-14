Командующий силами НАТО в Европе проинформировал страны альянса об инциденте с БПЛА США

Американский MQ-9 Reaper якобы потерпел крушение после перехвата российским Су-27

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформировал во вторник страны альянса об инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper, который якобы потерпел крушение после перехвата российским Су-27. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО.

Как ранее заявило Европейское командование Вооруженных сил США, примерно в 07:03 по Центральноевропейскому времени (09:03 мск) один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер беспилотника, что привело к его падению в международные воды Черного моря. По утверждению американских военных, БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве и в результате инцидента был бесповоротно утрачен.