14 марта, 18:39,
обновлено 14 марта, 18:50

Приднестровье усилило охрану дипломатов после предотвращения попытки теракта

Террористы планировали негативные политические последствия для Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Приднестровья усилили меры безопасности и охрану иностранных дипломатов после предотвращения попытки теракта в отношении делегации ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в ходе брифинга во вторник.

"Усилены меры безопасности дипломатических представителей, которые прибывают в Приднестровье, находятся здесь, включая штатный офис миссии ОБСЕ в Тирасполе", - сказал министр.

Цель предотвращенного теракта в отношении делегации ОБСЕ в Приднестровье состояла в создании негативных политических последствий для непризнанной республики, считает Игнатьев. "Это был бы чудовищный, негативный резонанс, которой в любом случае был бы направлен против Приднестровья, потому что в ходе наших встреч мы обсуждали мирные методы урегулирования", - сказал он. По словам Игнатьева, на встрече с делегацией ОБСЕ обсуждались пути активизации переговоров по приднестровскому урегулированию на разных площадках. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
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