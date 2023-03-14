Пентагон не уточнил, нес ли перехваченный над Черным морем дрон оружие

В ведомстве заявили, что беспилотник выполнял разведывательную миссию

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9, перехваченный российским истребителем над Черным морем, выполнял разведывательную миссию. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству. <...> Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что такого рода летательные аппараты проводят разведывательные миссии над Черноморским регионом, причем занимались этим еще до начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. "Это важный и оживленный международный водный путь. Поэтому их полеты в этом международном воздушном пространстве не редкость", - подчеркнул генерал.

Его спросили, нес ли беспилотник оружие. "Я не буду вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата, так как вы знаете, что MQ-9 имеет возможность нести оружие", - ответил Райдер.

"Он (беспилотник - прим. ТАСС) выполнял миссию по разведке, наблюдению и рекогносцировке в международном воздушном пространстве. Это то, чем мы занимаемся в течение некоторого времени. Что касается типов тактики, техник и процедур, которым мы следуем для обеспечения безопасности наших летательных аппаратов, то я не собираюсь вдаваться в такие подробности. Я думаю, ключевым моментом здесь является то, что, хотя перехваты сами по себе не так уж редки, факт такого поведения этих российских пилотов является исключительным, вызывающим сожаление и небезопасным", - утверждал генерал.

Об инциденте

Ранее Минобороны РФ заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет MQ-9 в районе Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. В министерстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением