Пентагон заявил, что Россия не поднимала обломки американского беспилотника

В американском военном ведомстве не уточнили будут ли США пытаться извлечь части аппарата со дна Черного моря

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не уточнил, намерены ли США попытаться поднять из Черного моря обломки своего летательного аппарата MQ-9, перехваченного истребителем РФ, Вашингтон полагает, что российская сторона пока не получила части беспилотника.

"Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат. Но, опять же, что касается наших попыток поднять его, сейчас не располагаю новой информацией. Я бы направил вас к ВМС США по вопросу о том, какими средствами они располагают в этом регионе", - сказал Райдер на брифинге для журналистов во вторник, отвечая на вопрос о том, могут ли ВМС США извлечь обломки MQ-9.

На вопрос о том, пытается ли российская сторона поднять обломки беспилотника, он ответил: "Я не буду вдаваться в это". По его версии, беспилотник находился в "международном воздушном пространстве". Райдер подчеркнул, что "Россия не получила беспилотник".

"Я не буду вдаваться в подробности относительно того, что было на этом конкретном аппарате", - отметил представитель Пентагона, говоря о том, был ли беспилотник оснащен техническими средствами, связанными с засекреченными техническими разработками. Райдер также не уточнил, нес ли беспилотник вооружения. Вместе с тем он констатировал, что MQ-9 "может нести вооружения".

Заявление Минобороны РФ

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС России зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтон Анатолий Антонов вызван в Госдеп.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Максимальная продолжительность полета БПЛА равна 24 часам. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух-земля", "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением.