Министр культуры Украины потребовал уголовного преследования наместника Почаевской лавры

По словам Александра Ткаченко, процессы инвентаризации имущества в УПЦ продолжатся

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал возбудить уголовное дело против наместника Почаевской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира (Мороза).

"Руководитель Почаевской лавры подал иск в суд относительно возвращения церкви на территории Почаевской лавры, по которой закончилось действие договора об использовании ее УПЦ. Священник, который руководит этой лаврой, не допустил представителей заповедника в эту церковь. Соответственно, должно быть открыто уголовное производство относительно препятствия использованию государственного имущества", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Рада".

Ткаченко подчеркнул, что процессы инвентаризации церковного имущества продолжатся и в других учреждениях УПЦ, где "прекратили действие договоры аренды или использования имущества известных объектов, принадлежащих к историческому наследию Украины".

В январе на сайте украинского правительства была зарегистрирована петиция с требованием расторгнуть с канонической церковью договор аренды Почаевской лавры. Ранее глава Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) Святослав Шевчук заявил, что хочет получить право проводить богослужения в Почаевской лавре. По его словам, люди, которые будут принимать решение, кому дать доступ для возможности молиться там, должны учитывать, что объект имеет историческое отношение к УКГЦ. Кроме того, глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний неоднократно заявлял, что его структура будет добиваться передачи в свое распоряжение в том числе и Почаевской лавры.

Успенская Почаевская лавра основана на горе близ местечка Новый Почаев около 1240 года затворниками Киево-Печерской лавры, бежавшими после разорения Киева ханом Батыем. Под властью униатов (греко-католиков) монастырь находился с 1713 по 1831 г. Возвращенная православной церкви обитель в 1833 году получила статус лавры.

Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента Украины Владимира Зеленского лишены гражданства. Правительство Украины внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению украинского президента и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.