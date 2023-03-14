Белый дом ответил губернатору Флориды на критику поддержки Украины

Оказание поддержки Украине, в том числе и предоставление военной помощи, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их союзников, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Оказание поддержки Украине, в том числе и предоставление военной помощи, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их союзников. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя критику данных действий администрации США со стороны губернатора Флориды Рона Десантиса.

Представитель СНБ процитировал президента США Джо Байдена, который выступил в конце февраля в Варшаве. "Он (Байден - прим. ТАСС) рассказал всему миру - людям, живущим на Украине, в Польше и в других частях Европы, а также американскому народу, - что поддержка Украины в деле ее самообороны отвечает нашим национальным интересам и интересам наших союзников и партнеров по всему миру. Я не думаю, что смог бы сформулировать это лучше, чем он", - сказал Кирби.

По его версии, неизвестно, "где остановится" российское руководство, если ему "позволить захватить Украину". Представитель СНБ призвал тех, "кто беспокоится об объеме оказываемой Украине поддержки", подумать о последствиях для США, если российское руководство сумеет "достигнуть успеха и продолжит добиваться своих целей" подобным образом.

Ранее Десантис, который в настоящее время считается одним из наиболее перспективных участников внутрипартийного этапа борьбы за пост президента США у республиканцев на предстоящих в 2024 году выборах, заявил, что "у США есть много жизненно важных национальных интересов", однако "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится". Против дальнейшей поддержки Украины и за скорейшее завершение конфликта выступил и бывший президент США Дональд Трамп.