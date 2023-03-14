Власти Нарвы отказались демонтировать памятник погибшим в годы войны жителям

"Он стоит и будет стоять", заявил мэр эстонского города

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Городская управа эстонской Нарвы, где преобладает русскоязычное население, не будет демонтировать памятник погибшим в годы Второй мировой войны жителям окрестных деревень. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на портале эстонского гостелерадио ERR.

"У города нет никаких планов и желания трогать памятник. Он стоит и будет стоять", - приводятся в тексте слова мэра Нарвы Катри Райк.

Монумент в память о погибших мирных жителях был установлен в 1993 году на пожертвования горожан. Он попал в черный список рабочей группы по советским памятникам и оказался под угрозой сноса. Государственная канцелярия, по словам мэра, предоставила городу право самостоятельно решить судьбу мемориала.