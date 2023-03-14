Во Франции двух журналистов приговорили к году тюрьмы условно за шантаж короля Марокко

Им также назначили штраф в размере €10 тыс.

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Суд Парижа приговорил во вторник французских журналистов Эрика Лорана и Катрин Грасье к году тюрьмы условно и штрафу в €10 тыс. за попытку шантажа в отношении короля Марокко Мухаммеда VI в 2015 году. Об этом сообщило Agence France Presse.

Свою вину журналисты не признают. После вынесения приговора адвокаты Лорана и Грасье объявили о решении подать апелляцию.

Журналисты были задержаны в Париже по обвинению в шантаже в августе 2015 года. По данным следствия, они ранее обращались в посольство Марокко во Франции с просьбой оказать содействие в написании книги о королевстве и непосредственно короле Мухаммеде VI. Во время встречи с представителями королевского дома журналисты недвусмысленно намекнули, что публикация будет носить скандальный характер, и пообещали не публиковать свой труд в обмен на €3 млн.

Марокканские дипломаты обратились к властям Франции, после чего было принято решение организовать встречу с репортерами в одном из парижских кафе. Журналисты были задержаны после передачи денег.

Лоран и Грасье специализируются на расследовательской журналистике. На счету Лорана несколько книг по таким темам, как махинации в банковском секторе, нефтяной бизнес, политика на Ближнем Востоке. Грасье занималась расследованием истории о возможном финансировании бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи президентской избирательной кампании Николя Саркози.

Оба автора ранее уже обращались и к теме Марокко. В 2012 году они написали книгу, в которой дали весьма нелестную характеристику Мухаммеду VI.