В МИД Южной Осетии считают, что союзнический договор с РФ имеет стратегическое значение

В ведомстве отметили, что Россия была и остается надежным союзником республики

ЦХИНВАЛ, 14 марта. /ТАСС/. Договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией, заключенный 15 лет назад, в свете современных вызовов и угроз становится особенно актуальным, имеет стратегическое значение, учитывая формирование общего оборонного пространства. Об этом говорится в заявлении МИД закавказской республики.

В ведомстве отметили, что подписанный 18 марта 2015 года в Москве договор между Южной Осетией и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции, который определил на долгосрочную перспективу формат отношений между странами, является одним из основополагающих документов, регламентирующих дружеские югоосетино-российские отношения.

"В свете современных вызовов и угроз, быстроменяющейся конъюнктуры в сфере международной безопасности договор становится особенно актуальным и имеет стратегическое значение для двусторонних отношений. Закрепляемый им статус союзника Российской Федерации в совокупности с формированием общего оборонного пространства, взаимодействием правоохранительных ведомств, координацией внешней политики, содействием развитию социально-экономической и других сфер обеспечивают для Республики Южная Осетия максимально возможные гарантии государственного суверенитета и безопасности, укрепление международных позиций, продвижение признания независимости республики и перспективы устойчивого социально-экономического развития", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в этом стратегическом документе нашел отражение практически весь комплекс задач безопасности и социально-экономического развития республики. Закреплен порядок взаимодействия в области социальной защиты населения, в том числе меры по повышению пенсий, зарплаты работникам бюджетных учреждений Южной Осетии, по созданию в республике системы обязательного страхования, прорабатываются вопросы упрощенного приобретения российского гражданства жителями республики.

"В целом отношения между Южной Осетией и Российской Федерацией динамично развиваются и наполняются реальным содержанием. Российская Федерация была и остается надежным союзником Южной Осетии, гарантом мира и безопасности в регионе", - заключили в МИДе.

Ранее глава комитета югоосетинского парламента по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов сообщал ТАСС, что Южная Осетия не видит для себя прямых военных угроз в связи с событиями в Грузии, но на случай провокаций рассчитывает на созданный между республикой и Россией единый контур обороны и безопасности, который направлен на защиту от внешней агрессии.