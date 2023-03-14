В Пакистане проходят протесты против возможного ареста экс-премьера

Сторонники партии "Движение за справедливость" организовали акции в городах Исламабад, Фейсалабад, Карачи, Пешавар, Кветту и Мианвали

ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана во вторник организовали демонстрации в крупных городах страны в связи попыткой полиции задержать экс-главу правительства в Лахоре. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.

По его данным, на фоне столкновений активистов партии с полицейскими около резиденции Хана в Лахоре председатель ДЗС в видеообращении призвал своих сторонников выйти на улицы и продолжить борьбу за "верховенство закона". "Если меня арестуют или убьют, борьба за истинную свободу должна продолжаться", - заявил политик. После публикации обращения Хана сторонники ДЗС организовали акции протеста в крупных городах исламской республики, включая Исламабад, Фейсалабад, Карачи, Пешавар, Кветту и Мианвали.

Ранее во вторник многочисленный наряд полиции прибыл к резиденции Хана в центре Лахора, чтобы взять под стражу лидера ДЗС, проходящего по делу о продаже иностранных подарков, полученных в период нахождения у власти. Собравшиеся вокруг дома экс-премьера активисты и сторонники партии оказали сопротивление полиции. Согласно пресс-службе ДЗС, полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. К настоящему моменту полиции не удалось пробиться на территорию резиденции Хана, и экс-премьер остается на свободе.

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от участия в выборах и лишила его права занимать государственные должности сроком на пять лет из-за некорректного заполнения декларации о доходах в период исполнения обязанностей премьер-министра. Такое решение принято ввиду подозрений в присвоении Ханом 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.), вырученных от продажи иностранных подарков.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.