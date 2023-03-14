Талибы ввели ограничения на использование косметики женщинами в провинции Парван

Также женским парикмахерским предписано оборудовать помещения местами для омовения

ТАСС, 14 марта. Министерство в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана, отвечающее за пропаганду добродетели и предотвращение порока, ввело в провинции Парван несколько ограничений в работе женских парикмахерских, в том числе на использование косметики. Об этом во вторник сообщила афганская газета "Хашт-э субх".

"Не следует использовать косметику, которая вызывает моральное разложение", - цитирует издание опубликованное распоряжение талибов. В документе поясняется, что женские парикмахерские должны учитывать законы ислама.

Также женским парикмахерским предписано оборудовать помещения местами для омовения.

После прихода к власти в августе 2021 года талибы регулярно вводят все новые запреты в отношении женщин. Им запрещено ходить в парки, спортивные залы и общественные бани. Основные ограничения связаны с запретом посещать средние школы и учиться в вузах.