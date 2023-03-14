14 марта, 20:46
Военная операция на Украине

Президент Бразилии отказался ехать в Россию и на Украину из-за конфликта

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что ему "нужно беречь себя"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил во вторник, что не планирует посещать с визитами Россию или Украину из-за вооруженного конфликта.

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"Я не поеду в Россию и на Украину потому, что там идет война, а мне нужно беречь себя. Но я буду работать во имя мира", - сказал он в ходе церемонии, транслировавшейся в его YouTube-канале.

Ранее президент Бразилии заявил, что нынешним посредникам "нечего предложить" сторонам конфликта на Украине, и выступил с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности переговоров Москвы и Киева. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

10 февраля глава бразильского государства проинформировал о своем желании посетить Пекин, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что этот визит состоится 28 марта. 

Теги:
БразилияУкраинаРоссияЛула да Силва, Луис ИнасиуВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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