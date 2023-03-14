Белый дом отказался комментировать данные об уничтожении подготовленных частей ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Украина отправляет военнослужащих в западные страны для прохождения подготовки

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Администрация США отказалась комментировать публикацию о существенном снижении за последний год боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вследствие уничтожения их наиболее подготовленных частей, а также о возникшей у Киева нехватке боеприпасов.

"Я, разумеется, не буду говорить за украинское министерство обороны и о его планах, касающихся личного состава. Мне было бы совершенно неуместно поступать таким образом", - заявил во вторник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на просьбу прокомментировать статью в газете The Washington Post, в которой говорилось о снижении боеспособности ВСУ в результате потери "наиболее опытных" офицеров и солдат и о нехватке у Киева боеприпасов, "включая артиллерийские снаряды и минометные мины".

Кирби отметил, что Киев отправляет своих военнослужащих в западные страны для прохождения подготовки. Сотрудник СНБ также добавил, что не станет "слишком много раскрывать, чтобы не осложнять ситуацию для украинцев". Говоря об украинской стороне, он утверждал: "Но они удовлетворяют потребности в личном составе с таким уровнем сноровки, какой, я думаю, редко в полной мере ценят".

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов во вторник также прокомментировал эту публикацию. Он заверил, что США "делают все возможное для удовлетворения потребностей Украины, в том числе в боеприпасах, средствах ПВО, бронетехнике". Райдер констатировал, что на очередном заседании созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в среду будет "возможность объединить усилия мирового сообщества, чтобы сосредоточиться на наиболее неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы".

В материале The Washington Post, опубликованном в понедельник, в частности, подчеркивалось, что "некоторые украинские должностные лица ставят под вопрос готовность Киева к осуществлению давно ожидаемого весеннего наступления". Отмечалось, что Киев, в частности, потерял "много младших офицеров, прошедших за последние девять лет американскую подготовку".