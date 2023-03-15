В Израиле у дома ортодоксального депутата устроили акцию протеста

Пикет закончился беспорядками, задержали одного человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Сторонники израильской оппозиции устроили во вторник вечером акцию протеста возле дома депутата Кнессета (парламент) Моше Гафни, представляющего ультраортодоксальную партию "Объединенный иудаизм Торы", которая входит в правящую коалицию. Как передает газета The Jerusalem Post, акция закончилась беспорядками, один человек задержан.

По информации издания, пикет проходил возле дома Гафни в городе Бней-Брак, где преимущественно проживают ортодоксальные иудеи. Десятки протестующих с израильскими флагами и знаменами ЛГБТ-движения в руках протестовали против правительства Биньямина Нетаньяху и запланированной им судебной реформы, отмечает газета.

Гафни, возглавляющий комиссию Кнессета по финансам, зная о намечавшихся протестах, просил своих сторонников не приходить к его дому во избежание столкновений с либерально настроенными оппозиционерами, однако десятки местных жителей все же пришли к месту проведения акции, вступив в перепалку с митингующими, сообщает газета. Консервативно настроенные активисты называли оппонентов "левыми предателями" и начали забрасывать их яйцами и использовать хлопушки, завязалась потасовка, порядок пришлось наводить полицейским. По информации издания, один человек был задержан по подозрению в том, что он брызнул перцовым газом из баллончика в сторону полицейского.

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце 2022 года, продолжаются в Израиле с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который, в частности, предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.