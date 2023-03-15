Глава МАГАТЭ заявил о планах продвигать идею создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси отметил, что в переговорном процессе, помимо дипломатов, специалистов-атомщиков и юристов, "участвует все большее число военных"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по-прежнему намерен добиваться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), несмотря на имеющиеся сложности в переговорном процессе. Об этом он сообщил во вторник, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, на сайте которого велась трансляция.

"Я [зачастую] испытываю разочарование во время переговоров <...> в Москве, Киеве и Калининграде. [Там] нельзя просто так прямолинейно заявить: "Перестаньте обстреливать станцию", поскольку различные предложения МАГАТЭ окажут влияние на военную активность [в районе объекта], однако я не сдаюсь, я очень упрямый", - сказал Гросси. Он также отметил, что в переговорном процессе, помимо дипломатов, специалистов-атомщиков и юристов, "участвует все большее число военных, достичь же "обязывающих соглашений в условиях активных боевых действий оказывается непросто".

В сентябре 2022 года ЗАЭС посетила миссия агентства во главе с его гендиректором. После этого там остались несколько сотрудников МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг станции зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.

9 февраля в Москве состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ, основной темой обсуждения было заявлено создание зоны безопасности. Лихачев по итогам переговоров отметил, что российская сторона в части своих действий на ЗАЭС будет поступать абсолютно прозрачно для МАГАТЭ, и выразил надежду на скорейший переход к практическому созданию зоны безопасности.