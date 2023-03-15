Госдеп одобрил возможную продажу Румынии 129 легких бронемашин

Пентагон считает, что это не повредит боеготовности США

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Румынии 129 легких боевых бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу правительству Румынии 95 машин в модификации, позволяющей устанавливать на крышу вооружения, и связанного с этим оборудования "примерно на $104 млн". Кроме того, была одобрена потенциальная продажа еще 34 таких машин.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредит боеготовности США.