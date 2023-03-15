Зеленский заявил об усилении обороны Артемовска

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее подчеркнул, что оборона этого города имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) будет усилена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в ночь на среду.

"Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений, - сказал Зеленский. - Основное внимание - ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск - прим. ТАСС) "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление".

Кроме того, традиционно обсуждались поставки оружия и боеприпасов, сообщил президент.

Во вторник главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что оборона Артемовска имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.