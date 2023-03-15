NYT: американский беспилотник над Черным морем не нес вооружений

Аппарат осуществлял разведывательную миссию, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9, перехваченный российскими истребителями над Черным морем, не нес вооружений. С таким утверждением выступила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источник из числа высокопоставленных представителей Пентагона.

"Хотя дроны, известные как Reaper, способны нести ракеты Hellfire, этот аппарат не был вооружен и осуществлял разведывательную миссию в 75 милях (около 120 км - прим. ТАСС) к юго-западу от Крыма <...>", - пишет издание со ссылкой на источник. По словам представителя Пентагона, аппарат утром во вторник поднялся в воздух с авиабазы на территории Румынии. Обычно подобные разведывательные миссии длятся 9-10 часов, уточнил источник The New York Times.

Ранее во вторник пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил на брифинге, что американский БПЛА над Черным морем выполнял разведывательную миссию. При этом он не уточнил, нес ли беспилотник оружие.

Ранее Минобороны РФ заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет MQ-9 в районе Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. В министерстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.