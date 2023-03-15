США не увидели непосредственной угрозы для Молдавии из Приднестровья

Регион переживает переходный момент, отметили при этом в Госдепе

БУХАРЕСТ, 15 марта. /ТАСС/. США не усматривают непосредственной угрозы для Молдавии из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, прибывший в Бухарест для участия в 8-м заседании Стратегического диалога между Румынией и США - своего рода двусторонней комиссии по сотрудничеству в различных областях.

"Мы не видим непосредственной опасности из Приднестровья и считаем, что передача информации молдавскому правительству, публичный разговор о действиях России и продолжение поддержки Республики Молдова являются прочным фундаментом", - сказал он.

По словам дипломата, в настоящее время ведется работа с Конгрессом, чтобы разблокировать еще $300 млн для оказания Молдавии помощи в области энергетики. Он добавил, что в среду отправится в Кишинев.

"Регион переживает поворотный момент, и уровень координации, сотрудничества должен соответствовать этому", - подчеркнул Хоган, коснувшись дискуссий в рамках двустороннего стратегического диалога. "Мы высоко оцениваем роль Румынии в привлечении внимания к угрозам на Черном море, - отметил он. - <...> Мы все еще работаем над стратегией [для Черного моря]. <...> Мы видим важность улучшения координации, когда речь идет о региональной безопасности, и мы сосредоточимся на этом при работе над стратегией".