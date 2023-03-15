Великобритания заявила о намерении AUKUS укреплять отношения с Японией

Глава британского МИД Джеймс Клеверли также отметил, что Лондон в своей внешней политике уделяет большое внимание Индо-Тихоокеанскому региону в условиях расширения влияния Пекина

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Альянс AUKUS (Австралия, Великобритания и США) намерен укреплять отношения с Японией для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK.

"Эта структура [AUKUS] необходима для укрепления безопасности и стабильности в обширном Индо-Тихоокеанском регионе. Великобритания сосредоточится на построении прочных отношений с нашими друзьями в регионе - Австралией и Японией", - сказал он.

Говоря об отношениях с Китаем, Клеверли отметил, что Британия в своей внешней политике уделяет большое внимание Индо-Тихоокеанскому региону в условиях расширения влияния КНР. "Мы будем продолжать сотрудничество и взаимодействие [с Китаем] в таких областях, как меры по борьбе с изменением климата. И в то же время мы намерены добиваться изменения политики в таких областях, как морская экспансия в Южно-Китайском море и ситуация с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - добавил министр.

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о начале нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских или британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство не ранее 2038 года, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

На этой неделе лидеры стран альянса в американском Сан-Диего объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. Президент США Джо Байден заявил, что три передаваемые австралийской стороне субмарины не будут нести ядерного оружия, а необходимое для работы подлодок ядерное топливо не будет производиться на территории Австралии.