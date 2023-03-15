В Сеуле прокомментировали планы Токио обзавестись контратакующим потенциалом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также подчеркнул, что сотрудничество с Японией и США по северокорейской проблеме является "крайне важным"

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Южная Корея с пониманием относится к намерениям Японии обзавестись так называемым потенциалом ответного удара по военным базам возможного противника. Об этом в интервью японской газете Yomiuri заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

"Ракеты средней дальности Северной Кореи достигают Японского архипелага. Мы с пониманием относимся [к получению контратакующего потенциала]", - отметил он. Юн Сок Ёль также подчеркнул, что трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, Японии и США по северокорейской проблеме является "крайне важным".

Комментируя первый за 12 лет визит южнокорейского президента в Японию, Юн Сок Ёль выразил уверенность в том, что сам факт визита - уже большой шаг на пути к нормализации отношений между двумя странами. "Мы надеемся, что нормализация двусторонних отношений послужит не только интересам наших стран, но и пошлет позитивный сигнал всему международному сообществу", - добавил он.

О визите

Визит президента Южной Кореи в Японию пройдет 16-17 марта, на четверг запланированы переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Визит призван поспособствовать нормализации двусторонних отношений, серьезное охлаждение которых произошло в 2018 году при южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине. Тогда Верховный суд Южной Кореи постановил, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны выплатить компенсации гражданам республики, что положило начало новому витку обострения отношений между двумя государствами. Однако с приходом к власти Юн Сок Ёля стороны возобновили активный диалог, направленный на нормализацию связей.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин ранее объявил о плане создания общественного фонда для выплат компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального господства. Вместо прямых платежей японских компаний фонд, связанный с южнокорейским министерством внутренних дел и безопасности, будет собирать пожертвования частных организаций. Разногласия вокруг выплат жертвам подневольного труда являются одним из основных камней преткновения в отношениях между Японией и Южной Кореей.

Контратакующий потенциал

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию национальной безопасности. В частности, в ней открыто указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там отмечается, что нанесение превентивных ударов при этом не допускается.

Стратегия предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП по образцу НАТО. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет Type 12, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.