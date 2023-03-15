Постпред Сирии при ОЗХО заявил, что инцидент в Думе был сфабрикован США и их союзниками

Милад Атие считает, что у них "есть политические интересы в Сирии и регионе"

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с якобы имевшим место применением химического оружия в Думе был сфабрикован США и их западными союзниками в сотрудничестве с различными террористическими группировками. Об этом заявил во вторник в беседе с ТАСС посол Сирии в Нидерландах и постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Милад Атие, комментируя последний доклад Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), в котором утверждается, что сирийские власти несут ответственность за применение отравляющих веществ.

"Все эти постановки сфабрикованы США, их западными союзниками в сотрудничестве с различными террористическими группировками в Сирии, в том числе "Белыми касками" (финансируемая Лондоном неправительственная организация - прим. ТАСС), - отметил он. - Они лгут, потому что у них есть политические интересы в Сирии и регионе. Они будут использовать этот доклад для того, чтобы оправдать оккупацию северо-восточной части Сирии. Они крадут нашу нефть, наш урожай, наш хлопок и заставляют население Сирии страдать и голодать".

В этом контексте дипломат призвал ОЗХО соблюдать нейтралитет. "Организация должна быть независимой и следовать положениям Конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул он. - Технический секретариат и генеральный директор должны играть роль честного посредника, способствовать диалогу между странами и слушать нас". "Сейчас они не хотят нас слушать", - констатировал постпред.

Днем ранее в Гааге прошел брифинг с участием Атие и постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, на котором российская и сирийская стороны изложили заинтересованным делегациям свою позицию по опубликованному 27 января докладу ГРИ, в котором утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инцидент с использованием отравляющих веществ в находящемся близ Дамаска городе в апреле 2018 года. Дипломаты обратили внимание на многочисленные нестыковки, которые ставят под сомнение содержащиеся в докладе выводы. Кроме того, собравшимся показали документальный фильм с показаниями свидетелей, в том числе докторов, которые также утверждают, что инцидент был постановкой, организованной "Белыми касками".

Россия, отметил Шульгин, настаивает на версии о фальсификации и постановочном характере инцидента в Думе. В связи с этим дипломат призвал выяснить все обстоятельства того, что произошло в Думе, отметив, что "это крайне важно с точки зрения восстановления репутации ОЗХО в качестве беспристрастного, профессионального и независимого международного механизма в сфере нераспространения и разоружения".