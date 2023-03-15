Эквадор объявил персоной нон грата посла Аргентины из-за побега экс-министра из страны

В МИД Аргентины заявили, что посольство республики не несет ответственности за побег Марии Дуарте

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Эквадора объявило персоной нон грата посла Аргентины в Кито после того, как экс-министр городского развития республики Мария Дуарте, попросившая убежище в дипмиссии, сбежала из страны, несмотря на вынесенный в ее отношении приговор. Об этом сообщило во вторник эквадорское министерство иностранных дел.

"В связи с обстоятельствами, связанными с очередным неподчинением решениям эквадорского правосудия со стороны госпожи Марии Дуарте, признанной виновной в коррупции, МИД Эквадора решил, что были нарушены принципы взаимного уважения и добросовестности, которые должны главенствовать в отношениях между государствами. В этой связи правительство Эквадора решило <...> объявить персоной нон грата посла Аргентины в Кито Габриэля Фукса", - говорится в сообщении.

В МИД Аргентины заявили, что правительство страны "было удивлено и глубоко опечалено" решением Кито.

"С нашей стороны было принято решение пойти на аналогичный шаг в отношении посла Эквадора в Аргентине", - сообщили в ведомстве. В МИД Аргентины также заявили, что посольство республики не несет ответственности за побег Дуарте из Эквадора.

Дуарте, занимавшая несколько министерских постов в правительствах экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, была приговорена в июле 2020 года к восьми годам тюрьмы по делу о коррупции. В августе того же года она попросила убежище в посольстве Аргентины в Кито, где находилась до недавнего времени. Во вторник в МИД Аргентины сообщили, что она покинула здание дипмиссии и затем обратилась в посольство Аргентины в Венесуэле. "Госпожа Дуарте проинформировала, что в настоящее время находится в Каракасе, не объяснив, каким образом она туда попала", - отметили в ведомстве.