Тайвань зафиксировал приближение к острову 28 летательных аппаратов и 4 кораблей НОАК

Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 марта. /ТАСС/. Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 28 летательных аппаратов и 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в среду в Twitter.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 28 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

В сводке утверждается, что 16 воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или заходили в опознавательную зону ПВО Тайваня. Речь идет, частности, об истребителях Су-30, J-11, J-16, самолете радиолокационной разведки Y-8, разведывательном беспилотнике типа BZK-005, а также авиационном комплексе дальнего радиолокационного обнаружения и вертолете WZ-7. Военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.