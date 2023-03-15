В США сообщили о принятии мер с целью не допустить попадания обломков БПЛА в чужие руки

Минобороны РФ ранее заявило, что ВКС России зафиксировали полет дрона MQ-9 поблизости от Крымского полуострова

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США приняли меры с целью не допустить попадания обломков своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 в чужие руки. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США", - сообщил Кирби, коснувшись возможности получения Россией доступа к обломкам БПЛА в Черном море. "Разумеется, мы не хотим, чтобы они попали в чьи-либо руки, кроме наших", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге не уточнил, намерены ли США попытаться поднять со дна Черного моря обломки своего летательного аппарата. При этом он высказал предположение, что российская сторона пока не получила фрагменты беспилотника.

Минобороны РФ ранее заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет MQ-9 поблизости от Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. Там добавили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В министерстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.