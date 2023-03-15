В США прокомментировали встречу с послом России по поводу беспилотника

Анатолий Антонов ранее назвал разведывательную миссию американского БПЛА в Черном море провокацией

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы связи с РФ. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя встречу посла РФ в США Анатолия Антонова с представителями Госдепартамента, организованную в связи с перехватом американского беспилотника над Черным морем.

"Одним из преимуществ поддержания открытыми дипломатических каналов является наличие возможности делать то, что Госдепартамент сделал сегодня, вызвав посла и изложив ему наши существенные и реальные озабоченности в связи с этим небезопасным и непрофессиональным поведением российских летчиков", - заявил Кирби. "Именно по этой причине нужно поддерживать открытыми каналы связи, чтобы иметь возможность осуществлять прямое взаимодействие и четко излагать свои озабоченности", - отметил он.

Ранее во вторник Госдепартамент вызвал посла России в связи с инцидентом в акватории Черного моря. По завершении консультаций с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид Антонов подтвердил, что между сторонами сохраняются разногласия в трактовке инцидента в небе над Черным морем, при этом саму встречу он охарактеризовал как конструктивную. Разведывательную миссию американского беспилотника в Черном море дипломат назвал провокацией и подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации с США.

Минобороны РФ ранее заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет американского беспилотника MQ-9 поблизости от Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. Там добавили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В министерстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.