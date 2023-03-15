Конгрессмен: потеря беспилотника напоминает о рисках участия США в конфликте на Украине

Республиканец Мэтт Гетц отметил, что Соединенные Штаты уже обеднели на $100 млрд, переданных в качестве помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Потеря Соединенными Штатами во вторник беспилотника MQ-9 напоминает о рисках, связанных с активной поддержкой Киева американской стороной и опасностью прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении законодателя Мэтта Гетца (республиканец, от штата Флорида).

"Сегодняшняя потеря беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море стала для нас очередным напоминанием об опасной сущности нашей вовлеченности в войну России и Украины, - полагает он. - США уже обеднели на $100 млрд, переданных в качестве помощи Украине. Теперь мы теряем ценные американские технологии на сотни миллионов долларов, такие как MQ-9".

"Невозможно игнорировать страшную угрозу полномасштабной войны с Россией в то время, когда мы стоим на пороге прямого конфликта. Я вновь призываю [президента США] Джо Байдена прекратить нашу вовлеченность в эту войну прежде, чем счет пойдет не на потраченные на данный конфликт доллары, а на число погибших на Украине американцев", - добавил Гетц, который в феврале внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Он неоднократно подчеркивал, что американским властям следует сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Минобороны РФ ранее заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет MQ-9 поблизости от Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. Там добавили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В министерстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его падению в Черное море. Байден был проинформирован о произошедшем, а посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов вызван в Госдепартамент.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса "воздух - земля", "воздух - воздух", а также бомбы с лазерным наведением.