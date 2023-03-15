Власти Индонезии не уведомляли посольство РФ о задержании российского стендап-комика

Сам Семен Щербаков в консульский отдел не обращался

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Власти Индонезии не уведомляли посольство РФ в стране о задержании российского стендап-комика Семена Щербакова. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в консульском отделе дипломатического представительства.

"Индонезийские власти не уведомляли нас о задержании россиянина Семена Щербакова. Сам он также в консульский отдел не обращался", - отметили в консульском отделе.

Новостной портал Detik сообщил об аресте Щербакова за попытку нелегально выступить в качестве стендап-комика. Глава иммиграционного управления также отметил, что после тщательной проверки документов выяснилось, что Щербаков не имел разрешения выступать, поскольку въехал в Индонезию по туристической визе.

Губернатор Бали Ваян Костер ранее попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Костер уточнил, что ему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов. В частности, они якобы злоупотребляют своим статусом туристов для поиска заработка на острове.