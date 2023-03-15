В Японии открылась выставка военных технологий DSEI-Japan

В рамках выставки также пройдет конференция по безопасности, одной из тем дискуссии станет ситуация на Украине

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Выставка военных технологий DSEI-Japan открылась в среду в соседней с Токио префектуре Тиба. Как сообщили организаторы экспозиции, свои технологии и новейшие достижения на ней представляют компании из 24 стран, включая США, Великобританию, Турцию, Австралию и Израиль.

В рамках трехдневной выставки также пройдет конференция по безопасности, участники которой обсудят современные вызовы международной безопасности и новейшие оборонные технологии. Отмечается, что одной из тем дискуссии станет ситуация на Украине. "DSEI-Japan 2023 оценит вызовы обеспечения безопасности в Азиатском регионе и окружающих его морях", - заявили организаторы.

DSEI-Japan является ответвлением известной международной выставки - ярмарки вооружений DSEI, которая раз в два года проводится в Лондоне. Проводимая с 2019 года в Тибе DSEI-Japan в первую очередь ориентируется на производителей Азиатско-Тихоокеанского региона, однако на ней свои новейшие вооружения, оборудование и технологии представляют компании и из других частей мира.