Сеймур Херш назвал "сумасшедшей историей" западную версию подрыва "Северных потоков"

Публицист также заявил, что знает намного больше о диверсии на трубопроводах, чем может рассказать

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает "сумасшедшей историей" версию подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" некой "проукраинской группировкой", изложенную на днях газетой The New York Times со ссылкой на представителей разведки США. Он сообщил об этом во вторник вечером в ходе публичного выступления в Вашингтоне.

Одновременно Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований и обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США, утверждал, что знает намного больше об истории диверсии на трубопроводах, чем может рассказать. "Я знаю об этом намного больше, чем могу рассказать. Я просто не могу распространяться об этом", - подчеркнул публицист на мероприятии американской неправительственной организации "Комитет за республику".

"Я порой думаю, что нынешний президент [США Джо Байден] потерял свое разведывательное сообщество", - заявил Херш. В связи с этим он отметил, что именно разведывательные ведомства США "скормили" американской прессе "эту сумасшедшую историю" про возможную причастность проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков". Журналист пояснил, в частности, что она не выдерживает никакой критики, поскольку некие активисты-дилетанты просто не смогли бы осуществить операцию такой степени сложности.

Херш опубликовал 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой тайную операцию США, проведенную с ведома и согласия Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в американской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, "совершенной ложью и полной фикцией".

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Как подчеркнул во вторник в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин, он уверен, что версия, изложенная в The New York Times - "это полная чушь". Российский лидер отметил, что "взрыв подобного рода - такой мощности, на такой глубине - могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями". На вопрос, можно ли полагать, что это были именно страны Запада, он ответил: "Ну конечно!".