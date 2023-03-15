Президент Киргизии примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств

Ожидается, что на встрече в Анкаре, в частности, обсудят вопросы координации действий в борьбе со стихийными бедствиями

БИШКЕК, 15 марта. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Анкаре. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь главы киргизского государства Эрбол Султанбаев.

"Президент примет участие в саммите Организации тюркских государств в Анкаре", - сказал он.

Как планируется, во время встречи в Анкаре, которая состоится 15-16 марта, лидеры входящих в состав ОТГ стран обсудят вопросы координации действий в борьбе со стихийными бедствиями и оказания в таких ситуациях гуманитарной помощи.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название она получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

На саммит в Анкаре в качестве наблюдателя также приглашена Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой.

По словам завотделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбека Азымбакиева, в Анкаре лидеры государств - участников организации также обсудят вопросы "стихийных бедствий, вызванных природными и техногенными опасностями, а также меры коллективного реагирования". На 16-17 марта запланированы переговоры Жапарова с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудят "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия".