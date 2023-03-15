В Минэнерго США рассчитывают на отказ других стран от импорта ядерных реакторов из РФ

Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм считает, что Россия проявила "пренебрежение ядерной безопасностью" в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм рассчитывает на то, что другие страны откажутся от приобретения российских ядерных реакторов. Об этом говорится в ее статье, опубликованной во вторник в газете The Hill.

Грэнхолм выступила с утверждением, что РФ проявила "пренебрежение ядерной безопасностью" в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции, а также нескольких других объектов. Согласно версии министра, из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине "весь мир сталкивается с повышенным риском ядерной катастрофы", что требует "международного ответа".

В качестве первого шага Грэнхолм предложила "перекрыть источник финансирования" Вооруженных сил РФ, которым, по ее мнению, является "экспорт ядерных реакторов по всему миру". Министр полагает, что "страны должны обратиться к более авторитетным и ответственным альтернативам российской коммерческой ядерной отрасли".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в октябре 2022 года, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, отметил, что США утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов и оно перешло к России. "Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство", - отметил Гросси. Он тогда констатировал, что Грэнхолм выражала желание "восстановить это лидерство". Глава МАГАТЭ подчеркнул, что "для этого надо переходить от слов к делу".