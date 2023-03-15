В Белоруссии заявили, что обновленная конституция существенно укрепила власть народа

Обновленный основной закон страны вступил в силу 15 марта 2022 года

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Обновленная Конституция Белоруссии вступила в силу ровно год назад, 15 марта 2022 года. О влиянии важнейших изменений основного закона республики на систему государственного управления и жизнь простых белорусов ТАСС рассказал один из разработчиков новелл обновленной конституции, председатель Конституционного суда в отставке, экс-генпрокурор Белоруссии, заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета Григорий Василевич.

"Со всей очевидностью заметно существенное укрепление представительной власти народа. Ряд существенных полномочий от президента перешел к Всебелорусскому народному собранию (ВНС), парламенту, правительству. Расширены полномочия Конституционного суда, в том числе предусмотрено право граждан на обращение в Конституционный суд", - сказал Василевич.

После массовых протестов 2020 года власти республики подтвердили ранее озвученные планы провести конституционную реформу, в частности либерализовав политическую систему и изменив избирательное законодательство. 27 февраля 2022 года на республиканском референдуме за предложенные изменения в конституцию проголосовали 82,86% участников плебисцита при явке в 78,63%. "Произошла модернизация системы государственной власти, позволяющая ей функционировать органично и эффективно взаимодействовать всем ветвям власти", - подчеркнул Василевич.

Высший орган народовластия

"Особый интерес для многих представляет Всебелорусское народное собрание. В отличие от прежних ВНС нынешний статус позволяет ему принимать обязательные для исполнения всеми органами акты, в том числе посредством отмены их решений, исключая суды", - отметил эксперт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что решение о наделении широчайшими полномочиями ВНС, которое он назвал стабилизатором общества, стало "актом исторической справедливости" и узаконило "древнейшую традицию славянской демократии".

"Специфика формирования ВНС подчеркивает стремление и президента как инициатора проведения референдума, и граждан, поддержавших проект конституционных изменений, к дальнейшему развитию народовластия", - уверен Василевич. Он напомнил, что в собрание, максимальная численность которого составит 1 200 человек, предусмотрено делегирование 400 представителей гражданского общества и 350 человек от органов местного самоуправления. Также в состав ВНС войдут действующий и бывший президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Согласно обновленной редакции Конституции Белоруссии, ВНС может сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, госизмены, предлагать изменения в конституцию, проведение республиканских референдумов, рассматривать вопрос о легитимности выборов, освобождать от должности председателей и судей конституционного и верховного судов, а также председателя и членов ЦИК. Начало работы ВНС запланировано на конец апреля 2024 года.

Ответственность государства и граждан

Второй важный блок корректив конституционных положений, по словам разработчика, "связан со статусом граждан, упрочением партнерских отношений между человеком и государством, усилением их взаимной ответственности".

Устанавливается обязанность каждого гражданина проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства, а также принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. "Сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Это важный морально-этический принцип", - констатировал Василевич.

Также республика исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

"Акцентировано внимание на базисных ценностях, которые обеспечивают консолидацию общества, его готовность сохранить свою культуру, единство. В конституции уделено дополнительное внимание охране здоровья, оказанию медицинской помощи, защите прав инвалидов, пожилых людей, созданию условий для раскрытия позитивного потенциала молодежи, укреплению семейных и иных традиционных ценностей", - отметил эксперт.

Обновление законов

Как ранее рассказала председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светлана Любецкая, изменения в конституции вызвали необходимость широкого обновления законодательства, "более сотни нормативных правовых актов подлежат корректировке".

К настоящему времени принят закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Белоруссии, которым исключена норма о пороге явки на выборах депутатов нижней палаты парламента. Это обусловлено введением единого дня голосования, в ходе которого будут избираться депутаты всех уровней. Первый такой день выпадает на 25 февраля 2024 года.

По мнению замначальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Белоруссии Ивана Толкача, единый день голосования позволит избежать частых всплесков негативной политической активности, для которой характерны попытки вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа.

Кроме того, кандидаты в депутаты, парламентарии и делегаты ВНС не могут иметь гражданство другого государства или вид на жительство. Также прекращается практика организации участков для голосования за рубежом, сокращается срок аккредитации национальных наблюдателей на выборах. Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами, организациями и гражданами.

От президента до семьи

При разработке обновленной Конституции Белоруссии разработчики уделяли широкое внимание функционированию государства и общества. Изменились требования к кандидату на пост президента. В частности, был повышен минимальный возраст с 35 до 40 лет и ценз оседлости. Один человек не сможет быть президентом больше двух сроков. Устанавливается, что в случае его насильственной гибели решением Совета безопасности в стране вводится чрезвычайное или военное положение.

Чрезвычайное положение может вводиться и при попытках насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых беспорядков.

Как отмечала ранее Любецкая, в обновленной конституции "молодежи уделено особое внимание", при этом "государство взяло на себя обязательство создавать условия не только для духовного и физического, но и нравственного, и, самое главное, интеллектуального развития". В основной закон внесено определение брака как союза женщины и мужчины.