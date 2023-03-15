Лукашенко назвал обновленную конституцию надежной основой для укрепления единства граждан

По словам белорусского президента, в современных геополитических условиях неуклонное следование положениям основного закона служит гарантией защиты национальных интересов

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем Конституции, отметив, что обновленный на переломном этапе основной закон стал надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности. Об этом сообщает в среду президентская пресс-служба.

"Обновленная в переломное для страны время конституция сохранила основополагающие принципы миролюбия, социальной справедливости <…>, стала надежной основой для укрепления общественного единства, социально-политической стабильности, слаженной и эффективной работы всех ветвей власти", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что в современных геополитических условиях неуклонное следование положениям основного закона служит "надежной гарантией защиты национальных интересов, укрепления правового фундамента белорусской государственности", делает белорусов "еще сильнее и успешнее".

Лукашенко отметил, что в Год мира и созидания, объявленный в республике, этот праздник обретает особую значимость, отражает многовековое стремление белорусов "самим определять свой путь развития, жить в независимом государстве, своим трудом обеспечивать благополучие общества".

Конституция Белоруссии была принята 15 марта 1994 года. Тогда впервые в истории страны в системе высших органов государственной власти появилась должность президента. Затем в основной закон вносились изменения и дополнения на референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года. Согласно последней редакции конституции, Всебелорусское народное собрание (ВНС) стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия. В частности, ВНС сможет сместить главу государства с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции, совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.