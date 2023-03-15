Kyodo: Япония и Южная Корея намерены возобновить переговоры по вопросам безопасности

По информации агентства, в ходе них, в частности, планируется обсудить ситуацию на Корейском полуострове и обмен информацией для отслеживания запусков баллистических ракет КНДР

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Япония и Республика Корея намерены впервые за пять лет возобновить переговоры по вопросам безопасности между представителями внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как ожидается, эта тема будет обсуждаться в ходе предстоящего на этой неделе визита южнокорейского президента Юн Сок Ёля в Токио. Конкретные даты следующего раунда переговоров еще предстоит определить. В ходе них, в частности, планируется обсудить ситуацию на Корейском полуострове и обмен информацией для отслеживания запусков баллистических ракет КНДР.

Япония и Южная Корея проводили диалог по вопросам безопасности между представителями МИД и Минобороны с 1998 года. В 2018 году на фоне ухудшения двусторонних отношений стороны прекратили консультации в таком формате.

Визит президента Южной Кореи в Японию пройдет 16-17 марта, на четверг запланированы переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Он призван поспособствовать нормализации двусторонних отношений, серьезное охлаждение которых произошло при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине. Тогда Верховный суд Республики Корея постановил, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны выплатить компенсации гражданам республики за принудительный труд. Однако с приходом к власти Юн Сок Ёля стороны возобновили активный диалог, направленный на нормализацию связей.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин ранее объявил о плане создания общественного фонда для выплат компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального господства. Вместо прямых платежей японских компаний фонд, связанный с южнокорейским министерством внутренних дел и безопасности, будет собирать пожертвования частных организаций. Разногласия вокруг выплат жертвам подневольного труда являются одним из основных камней преткновения в отношениях между Японией и Южной Кореей.