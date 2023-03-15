В Молдавии считают, что Украина не может стоять за подготовкой теракта в Приднестровье

По словам вице-премьер-министра Молдавии Олега Серебряна, те, кто настаивает на украинском происхождении террористической атаки, желают очернить репутацию Киева

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Молдавии Олег Серебрян выразил несогласие с позицией следствия непризнанного Приднестровья о том, что за подготовкой теракта против представителей ОБСЕ в Тирасполе стоит Служба безопасности Украины.

"У нас нет сомнений, что Украина не может стоять за этой предполагаемой атакой. У Украины нет мотивов, так как у нее достаточно своих проблем, чтобы организовывать дополнительную. Те, кто настаивает на так называемом украинском происхождении предполагаемой террористической атаки, желают очернить репутацию Украины", - сказал в опубликованном в среду интервью телеканалу Rlive Серебрян, который возглавляет в правительстве Бюро по реинтеграции. Вместе с тем он отметил, что не располагает деталями произошедшего. Власти Молдавии обратились в Тирасполь за дополнительной информацией.

Во вторник прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий сообщил, что подозреваемые в подготовке теракта против первых лиц республики первоначально планировали нападение на делегацию ОБСЕ, которая посетила Приднестровье 14 февраля. В нее входили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг, руководитель миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг и другие. Как сказал Гурецкий, в последний момент дающий сейчас показания следователям исполнитель понял, что может быть ликвидирован.

Сообщалось о задержании двух подозреваемых, которые сотрудничают со следствием. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена сотрудниками Службы безопасности Украины.