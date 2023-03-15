Группа сенаторов США призвала Пентагон направить на Украину истребители F-16

В письме политиков говорится, что такое решение "стало бы существенным вкладом, который может оказать решающее влияние на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Группа американских сенаторов направила министру обороны США Ллойду Остину письмо с требованием изучить возможность направить Украине истребители F-16. Об этом во вторник вечером сообщил телеканал Fox News.

"Это стало бы существенным вкладом, который может оказать решающее влияние на поле боя", - говорится в письме, которое подписали восемь членов Сената Конгресса США как от Республиканской, так и Демократической партий. "Сейчас мы переживаем переломный момент в конфликте. Крайне важно, чтобы США и дальше тщательно анализировали помощь, которую могут предоставить, чтобы Киев одержал победу над Россией на поле боя", - считают политики. Они ждут от Остина ответа не позднее 17 марта.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. А президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.