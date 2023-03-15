В Молдавии заявили, что украинские силы в районе Приднестровья не угрожают стране

По словам вице-премьер-министра Молдавии Олега Серебряна, тип их фортификаций оборонительный, а не наступательный

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Молдавии Олег Серебрян считает, что концентрация подразделений Вооруженных сил Украины и организация ими системы фортификаций в районе приднестровского участка границы не угрожают Молдавии.

"Тип этих фортификаций оборонительный, не наступательный. Украина обеспокоена возможностью атаки со стороны приднестровского региона. Все мы были свидетелями, как много обсуждалась такая гипотеза, что приднестровский регион, к сожалению, может быть использован как территория, откуда может быть расширена агрессия против Украины", - сказал в опубликованном в среду интервью телеканалу Rlive Серебрян, который возглавляет в правительстве Бюро по реинтеграции.

"Никогда не было секретом, что рядом с Приднестровьем находится много военных подразделений Украины, которые могут быть использованы на других участках фронта - в Херсоне или в Донбассе", - добавил он.

В феврале в Минобороны России заявили, что киевский режим в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, использовав для этого подразделения Вооруженных сил Украины и националистов из формирования "Азов" (запрещено в РФ). Как уточнили в министерстве, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Позже оборонное ведомство также сообщило о значительном скоплении личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. При этом в Тирасполе также выражают обеспокоенность в связи с новыми вооружениями, которые поступают в Молдавию из стран ЕС. В Кишиневе заверили в приверженности мирному решению приднестровского вопроса.