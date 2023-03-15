Токаев поручил выработать меры по предупреждению угроз безопасности Казахстана

Президент республики также "отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях"

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выработать меры, направленные на предупреждение угроз национальной безопасности в современных условиях. Об этом в среду сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам заседания Совбеза республики.

"Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению. По итогам заседания советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Казахстана на 2021-2025 годы. Участники заседания заслушали доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информацию руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.