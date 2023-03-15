Загадочные отравления: в Иране расследуют преступления против тысяч школьниц

В Иране в последние месяцы фиксируются случаи массового отравления девочек в школах, предположительно общедоступными химическими веществами. Сообщается о тысячах пострадавших от воздействия неизвестного вещества. Власти предполагают, что за этим могут стоять религиозные группы, выступающие против обучения девочек в школах. Западные страны тем временем требуют независимого расследования. Что известно о загадочных отравлениях иранок и кто может понести ответственность — в материале ТАСС

Тысячи отравлений за несколько месяцев

В Иране на протяжении нескольких месяцев разворачивается история с загадочными массовыми отравлениями школьников по всей стране. Член комиссии парламента по расследованию этой ситуации Мохаммад Хасан Асфари 6 марта заявил, что от этого уже пострадали более 5 тыс. детей из 230 школ в 25 провинциях. По его словам, больше всего случаев воздействия отравляющих веществ было среди девочек.

Первый такой инцидент был зарегистрирован в ноябре прошлого года в городе Кум: 44 школьницы тогда были доставлены в больницу. Также сообщалось об отравлении трех сотрудниц учебного заведения. Кроме того, была информация, что пострадали 30 учениц в Урмии, более 120 девочек жаловались на тошноту, усталость и головокружение в Хамадане и Кебудрахенготе. Подобные отравления с тех пор произошли в других школах разных городов по всему Ирану: в Тегеране, Боруджерде в западной провинции Лурестан, северо-западном городе Ардебиле. В каждом инциденте пострадали десятки школьниц, некоторых пришлось госпитализировать. В феврале в Лурестане в больницу с симптомами интоксикации попали 20 школьниц. Экспертиза показала, что причиной отравления был яд. В пригороде Тегерана Пардисе 28 февраля из школы госпитализировали 35 учениц, 1 марта со схожими симптомами в больницу попали 105 детей в Ардебиле.

Отравление газом?

По данным Al Jazeera, подвергшиеся влиянию неизвестного вещества учащиеся испытывали головные боли, ощущали тошноту, а местные СМИ сообщают, что у некоторых наблюдается временный паралич конечностей.

Зарубежные СМИ даже сообщали о смерти одной школьницы в Куме, но государственное телевидение поговорило с отцом и врачом девочки, которые объяснили, что она умерла от острой инфекции, а не от отравления.

Как утверждает Al Jazeera, некоторые пострадавшие школьники сообщали, что перед тем, как почувствовать недомогание, ощущали странные запахи, похожие на запахи гнилых мандаринов или сильных духов. По данным ряда местных СМИ, перед отравлением учащиеся видели, как во двор школы бросали странные предметы.

Некоторое время ни руководство школ, ни губернаторы, ни Министерство здравоохранения не придавали ситуации большого значения, заявляя, что школьницы "запаниковали" или испытали лишь "незначительные" симптомы.

Но в итоге оказалось, что положение дел серьезное. Президент страны Эбрахим Раиси 6 марта поручил создать рабочую группу для расследования происшествий.

"По полученной информации, которая до сих пор не подтверждена на 100%, отравление в некоторых случаях произошло из-за выделения особого газа, в разных местах он отличался. Например, иногда ощущался тухлый запах определенного вида фруктов. В настоящее время проводится расследование для определения типа отравления и вызвавшего его вещества", — отметил Мохаммад Хасан Асфари.

По словам главы МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, следователи обнаружили подозрительные образцы, которые сейчас изучаются.

Как отметил замминистра здравоохранения Ирана Юнес Панахи, химические соединения, используемые для отравления школьников, — это не военные химикаты, поэтому пострадавшие не нуждаются в интенсивном лечении, большой процент отравлений из-за используемых химических агентов поддается лечению.

Один из врачей, имеющих отношение к лечению пострадавших, сказал The Guardian на условиях анонимности, что причиной отравления может быть слабое фосфорорганическое вещество — на это указывают полученные данные.

В СМИ сообщалось, что причиной отравлений в одной из школ стал газ, распыленный из перцового баллончика.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что рядом со школой в пригороде Тегерана заметили бензовоз, который появлялся в двух других городах. Предполагается, что он был причастен к отравлению. И бензовоз, и его водителя задержали.

Кто виноват?

По подозрению в причастности к отравлениям 11 марта в 11 провинциях Ирана были задержаны более 100 человек. В заявлении МВД, на которое ссылается агентство IRNA, отмечается, что некоторых из задержанных обвиняют в использовании ядовитых веществ с целью посеять страх среди граждан и спровоцировать закрытие школ, вызвав в обществе недоверие к властям.

"К числу задержанных относятся лица, которые из озорства или авантюры, а также с целью закрытия школ и под влиянием созданной психологической атмосферы совершали такие действия, как использование сильно пахнущих и безвредных веществ и т.д.", — говорится в документе.

Правоохранительные органы проверяют лиц, у которых были враждебные мотивы, на предмет их возможной связи с террористическими группами.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, с середины прошлой недели сообщений о новых случаях отравления школьниц больше не поступало.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал высшей меры наказания для причастных к отравлениям. По его словам, речь идет о серьезном преступлении, снисхождения в этой ситуации быть не может.

В начале марта Эбрагим Раиси обвинил врагов Тегерана в волне отравлений школьниц. Он назвал это проектом, призванным вызвать хаос в стране и посеять страх и неуверенность среди родителей и учащихся. К тому же волнения уже начались: возмущенные и обеспокоенные родители начали выходить на протесты. Они пришли к зданию Министерства образования в иранской столице. Акция против отравлений в итоге вылилась в антиправительственную демонстрацию. Аналогичные протесты прошли еще в двух районах Тегерана и других городах, включая Исфахан и Рашт.

Раиси не уточнил, кого именно относит к врагам Тегерана, но, как обращает внимание Reuters, иранские лидеры обычно обвиняют США и Израиль в том, что они действуют против него.

В конце прошлого года Раиси уже обвинял США и страны Запада в разжигании антиправительственных протестов в Иране путем распространения слухов и дезинформации. Это заявление было сделано на фоне протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. В ответ на это иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. В ноябре прошлого года Совет ООН по правам человека принял на специальной сессии в Женеве резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране. Документ активно продвигали США и другие западные страны.

Как обращает внимание Reuters, инциденты с отравлением учащихся могут быть связаны именно с этими протестами, так как школьницы принимали в них активное участие. Они снимали в классах свои хиджабы, разрывали фотографии Али Хаменеи и желали ему смерти.

Белый дом выступил за проведение независимого расследования серии отравлений в школах Ирана. "Если эти отравления связаны с участием в протестах, то это подпадает под мандат независимой миссии ООН по сбору фактов в Иране", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян раскритиковал некоторых западных официальных лиц за их реакцию на серию отравлений. "Интервенционистская реакция некоторых западных официальных лиц на подозрительное отравление иранских студенток является частью продолжающейся вражеской гибридной войны. Великий иранский народ очень хорошо знает крокодиловы слезы!" — заявил он.

Впрочем, у этой истории есть и другая версия. Власти Ирана подозревают, что целью злоумышленников было закрытие школ для девочек. Некоторые проводят параллели с нападениями "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) в 2000-х и 2010-х годах, когда школьниц отравляли, чтобы помешать им получить образование.

Как заявили в МВД Ирана, подозреваемые могут быть связаны с иранской оппозиционной леворадикальной группировкой, находящейся в изгнании в Албании. На данный момент продолжается расследование на предмет связи подозреваемых с террористическими организациями, такими как Организация моджахедов иранского народа, или "Моджахедин-э Халк" (MEK), которая считается на территории Ирана террористической.

Лидия Мисник