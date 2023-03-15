Сенатор США призвал предупредить РФ, что ее самолеты собьют при сближении с американскими

Линдси Грэм считает, что США из-за политики действующей администрации находятся "в опасной ситуации"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) на фоне инцидента с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем выразил мнение, что РФ нужно предупредить о возможности сбития российских самолетов в случае их приближения к авиации США в международных водах. Свою точку зрения законодатель высказал в эфире телеканала Fox News во вторник.

"Мы должны их привлечь к ответственности и сказать: "Если вы еще раз приблизитесь к еще одному объекту США, пролетающему над международными водами, ваш самолет будет сбит". Что бы сейчас делал (бывший президент США - прим. ТАСС) Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим аппаратам", - утверждал сенатор.

По его мнению, США из-за политики действующей администрации находятся "в опасной ситуации". "Если вы (президент США Джо Байден - прим. ТАСС) не поменяете правила игры и не повысите уровень, у нас будет Третья мировая война", - отметил Грэм.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США проинформирован о произошедшем.