СМИ: Турция возражает против запрета на продажу С-400 третьим странам

Как сообщила газета Aydinlik, по этой причине поставка второй партии ЗРС затягивается

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Поставка второй партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию затягивается якобы из-за отказа Анкары запретить продажу комплексов в третьи страны. С таким утверждением выступила в среду газета Aydinlik со ссылкой на эксперта в оборонной сфере.

По его словам, документы, необходимые для одобрения поставки второй партии систем С-400, уже лежат на столе главы Минобороны Турции Хулуси Акара и ждут его подписи. Анкара якобы возражает против положения контракта о запрете на продажу систем в третьи страны. Хотя данное условие, как указывает эксперт, является "прописной истиной" подобных договоренностей.

Газета напоминает, что по условиям контракта 2017 года Россия осуществляет прямую поставку первого дивизиона, а вместе с поставкой второй батареи С-400 предусмотрен трансфер технологий, совместное производство и интеграция программного обеспечения. При этом российская сторона согласилась на эти условия и не отступала от них. Однако ввиду задержки с одобрением второй очереди поставок С-400, о которой пишет Aydinlik, Турция пока лишена возможности пользоваться этими технологиями.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. В республику был доставлен первый полк ЗРС. На тот момент у Турции не было на вооружении никаких систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400.