СМИ: в столкновениях полиции и сторонников экс-премьера Пакистана пострадали 62 человека

По данным телеканала Geo.tv, ранения получили не менее 54 сотрудников правоохранительных органов и еще восемь гражданских лиц

ИСЛАМАБАД, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 62 человека получили ранения в результате столкновений полиции и сторонников бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в Лахоре. Об этом в среду сообщает телеканал Geo.tv.

По его данным, не менее 54 сотрудников правоохранительных органов и еще восемь гражданских лиц пострадали в ходе противостояния активистов ДЗС и полиции около резиденции экс-главы правительства исламской республики.

Ранее телеканал DawnNewsTV сообщил о том, что полиция и сотрудники службы безопасности в среду утром предприняли новую попытку задержать экс-главу правительства. Сторонники ДЗС оказывают активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Во вторник столкновения в Лахоре правоохранителей со сторонниками Хана продолжались около 15 часов. В ходе них по меньшей мере 30 сотрудников полиции получили ранения, не менее 15 активистов оппозиционной партии были арестованы.

В МВД Пакистана заявили, что, несмотря на сопротивление активистов ДЗС, экс-премьер будет арестован по решению суда, обвинившего Хана в незаконной продаже государственных подарков от иностранных лидеров во время пребывания у власти.

Подозрения в адрес экс-премьера

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от выборов и лишила его права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Решение об этом было принято на фоне подозрений в присвоении Ханом по меньшей мере 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от продажи иностранных подарков и в связи со следствием, проводимым в отношении него.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.