Армия Израиля сообщила о столкновениях при задержании подозреваемых на Западном берегу

В ходе ночных рейдов израильские силовики задержали на Западном берегу 15 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в среду об ожесточенных столкновениях, сопровождавших ночные рейды по задержанию подозреваемых в терроризме в ряде районов на Западном берегу реки Иордан.

"В ходе действий силовых структур в городе Наблус (крупный палестинский город на Западном берегу - прим. ТАСС) подозреваемые забрасывали силовиков камнями, бутылками с зажигательной смесью и взрывчаткой, военные отвечали применением средств по разгону демонстраций и стрельбой", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Во время присутствия солдат в деревне Бейт-Анан (расположена близ города Рамалла на Западном берегу - прим. ТАСС) начались беспорядки, военные ответили применением средств по разгону демонстраций и стрельбой", - указывается в сообщении.

Всего в ходе ночных рейдов израильские силовики задержали на Западном берегу 15 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, резюмировали в пресс-службе. "Задержанные разыскиваемые лица переданы для дальнейшего расследования службам безопасности, потерь среди наших сил нет", - добавили в израильской армии.

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.