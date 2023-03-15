Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

В нее вошли пять республиканцев - Кен Кэлверт, Майк Гарсиа, Том Коул, Дэйв Джойс, Стив Вомак, а также демократ Эд Кейз

ГОНКОНГ, 15 марта. /ТАСС/. Совместная делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партий прибыла в среду на Тайвань. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, в нее вошли пять республиканцев - Кен Кэлверт и Майк Гарсиа (штат Калифорния), Том Коул (Оклахома), Дэйв Джойс (Огайо), Стив Вомак (Арканзас), а также демократ Эд Кейз (Гавайи).

Визит делегации продлится два дня. В ходе него конгрессмены встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, генеральным секретарем Национального совета безопасности Гу Лисюном и главой внешнеполитического ведомства Джозефом У для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также в торгово-экономической сфере.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.