15 марта, 08:20,
обновлено 15 марта, 08:27

Президент Финляндии обсудит заявку страны в НАТО в ходе визита в Турцию 16-17 марта

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит Турцию с рабочим визитом 16-17 марта, где обсудит заявку его страны на вступление в НАТО. Об этом говорится в полученном ТАСС в среду заявлении администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит нашу страну с рабочим визитом 16-17 марта 2023 года по приглашению президента Тайипа Эрдогана. Помимо обсуждения двусторонних отношений, будет обмен мнениями по вопросу заявки Финляндии на членство в НАТО", - сообщила администрация. 

Теги:
Ниинистё, СаулиТурцияФинляндия
© Информационное агентство ТАСС
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