15 марта, 09:08,
обновлено 15 марта, 09:21
Военная операция на Украине

В Польше заявили, что Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран

В Польше заявили, что Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран
Истребители Миг-29
© AP Photo/ Petr David Josek

В Варшаве уточнили, что уже есть "ясные декларации, какие это будут страны"

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Несколько стран намерены передать Украине истребители МиГ-29. Об этом заявил на пресс-конференции в среду пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, отвечая на вопрос о планируемых поставках этих самолетов.

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"Детали мы будем сообщать в свое время. Эти решения принимаются в группе нескольких стран. Не моя роль, чтобы от имени этих стран сообщать это. Хотя мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, мы договорились, что они в свое время и в соответствии со своими процедурами об этих решениях объявят", - сказал он.

"Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг", - добавил Мюллер.

Во вторник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. 17 февраля он говорил, что Варшава готова поставить Украине эти истребители только в коалиции с другими странами НАТО.

Польша располагает 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. Число планируемых к передаче Киеву самолетов этого типа пока не озвучено. 

Теги:
УкраинаПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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