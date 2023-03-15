Reuters: парламент Турции может ратифицировать заявку Финляндии в НАТО до середины апреля

Как сообщило агентство, заявку Финляндии планируется рассмотреть отдельно от заявки Швеции

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Парламент Турции, вероятно, ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до закрытия законодательного органа в середине апреля для проведения выборов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

По их информации, заявку Финляндии на членство в НАТО планируется рассмотреть отдельно от заявки Швеции.

Как говорится в полученном ТАСС в среду заявлении администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его финский коллега Саули Ниинистё посетит Турцию с рабочим визитом 16-17 марта. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Турция считает, что Финляндия в целом выполняет условия договоренностей по меморандуму. Однако шведская сторона, по мнению Анкары, пока не готова к вступлению в НАТО, поскольку она не выполнила свои обязательства по меморандуму.