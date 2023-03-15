В Турции выступили за разумное урегулирование инцидента с БПЛА в Черном море

В Минобороны РФ ранее заявили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что находится в контакте с американской стороной и выступает за разумное и логичное разрешение инцидента с падением американского беспилотника в Черное море.

"Мы внимательно следим за развитием событий, проводим различные контакты. Мы прилагаем все усилия, чтобы ситуация разрешилась разумным и логичным образом. Обсуждаем это с нашими американскими собеседниками. В настоящее время мы продолжаем эту работу во взаимодействии с МИД", - цитирует в среду министра газета Milliyet.

Минобороны РФ ранее заявило, что средства контроля ВКС России зафиксировали во вторник утром полет американского беспилотника MQ-9 поблизости от Крымского полуострова, он перемещался с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами. Там добавили, что аппарат в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. В министерстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, в контакт с беспилотником не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.