СМИ: полиция сняла осаду с дома экс-премьера Пакистана в Лахоре

По данным газеты Dawn, сотрудники правоохранительных органов отступили, столкнувшись с сильным сопротивлением активистов оппозиционной партии "Движение за справедливость"

ИСЛАМАБАД, 15 марта. /ТАСС/. Полиция и силы спецназа сняли осаду с резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в Лахоре.

Как сообщает во вторник газета Dawn, сотрудники правоохранительных органов отступили, столкнувшись с сильным сопротивлением активистов ДЗС задержанию экс-главы правительства и доставке его в суд. В ходе возникших утром столкновений полицейские применяли против сторонников Хана резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Dawn не исключает, что на решение отвести спецназ и прекратить столкновения повлияло опубликованное в Twitter уведомление Хана о возможной явке в суд до 18 марта на слушания по делу о незаконной продаже им государственных подарков от иностранных лидеров во время пребывания у власти.

Во вторник столкновения в Лахоре правоохранителей со сторонниками Хана продолжались около 15 часов. В ходе них по меньшей мере 30 сотрудников полиции получили ранения, не менее 15 активистов оппозиционной партии были арестованы.

Министр информации Пакистана Марриум Аурангзеб заявила, что власти не имеют отношения к действиям правоохранительных органов, которые стали катализатором возникших беспорядков. При этом она возложила вину за них на экс-премьера. "Вместо того, чтобы сотрудничать с правоохранительными органами, Имран Хан нарушает закон, игнорирует постановления суда и использует активистов ДСЗ в качестве живого щита, чтобы избежать ареста и разжечь беспорядки", - сказала она.

Судебное преследование Хана

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от выборов и лишила его права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Решение об этом было принято на фоне подозрений в присвоении Ханом во время пребывания у власти как минимум 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от продажи иностранных подарков и в связи со следствием, проводимым в отношении него.

Вплоть до настоящего времени против экс-премьер министра различные суды Пакистана выдвинули по меньшей мере 37 обвинений - от "госизмены" и "терроризма" до "богохульства". Хан считает себя невиновным и отказывается являться на судебные заседания.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно утверждал, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.